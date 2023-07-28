Кислинский Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рождения21.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1870
Бракосочетание
03.02.1891
Жена: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
01.03.1892
Сын: Кислинский Федот Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кислинский Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Рождение ребёнка
15.06.1903
Сын: Кислинский Иона Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефросинья Степановна
Бракосочетание
15.04.1912
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Кислинский Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Феодора Антоновна
Рождение ребёнка
19.10.1921
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Кислинская Феодора Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно