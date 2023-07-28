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Кислинский Тимофей Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1870

Отец: Кислинский Максим Климентьевич

Мать: Кислинская Ефросинья Семеновна

Бракосочетание
03.02.1891

Жена: Ефросинья Степановна

Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Кислинский Федот Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кислинский Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1903

Сын: Кислинский Иона Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефросинья Степановна

Бракосочетание
15.04.1912

Жена: Кислинская Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
16.01.1913

Сын: Кислинский Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
19.10.1921

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Кислинская Феодора Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно