(Извекова) Ефросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Извекова) Ефросинья Степановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.11.1870

Дата смерти

22.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1870

Отец: Извеков Степан Игнатьевич

Мать: Извекова (Воронкина) Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Кислинский Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Кислинский Федот Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кислинский Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович

Рождение ребёнка
15.06.1903

Сын: Кислинский Иона Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович

Смерть
22.10.1911
Причина смерти: рак

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