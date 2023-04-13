(Извекова) Ефросинья Степановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1870
Дата смерти22.10.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1870
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
01.03.1892
Сын: Кислинский Федот Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кислинский Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович
Рождение ребёнка
15.06.1903
Сын: Кислинский Иона Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Максимович
Смерть
22.10.1911
Причина смерти: рак