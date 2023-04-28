Кислинская (Тимофеева) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Тимофеева) Ефросинья Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Тимофеев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
28.11.1862

Сын: Кислинский Николай Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
09.01.1866

Сын: Кислинский Григорий Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
17.02.1868

Сын: Кислинский Анисим Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
21.01.1870

Сын: Кислинский Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
03.12.1871

Сын: Кислинский Иван Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Калмыкова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Ракитянская Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
12.08.1878

Дочь: Многолетняя Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Кислинский Федор Максимович

Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1910
Причина смерти: старость
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