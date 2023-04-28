Кислинская (Тимофеева) Ефросинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти05.06.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Тимофеев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862
Рождение ребёнка
28.11.1862
Сын: Кислинский Николай Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
09.01.1866
Сын: Кислинский Григорий Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
17.02.1868
Сын: Кислинский Анисим Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
21.01.1870
Сын: Кислинский Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
03.12.1871
Сын: Кислинский Иван Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Калмыкова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Ракитянская Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
12.08.1878
Дочь: Многолетняя Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Рождение ребёнка
17.02.1881
Сын: Кислинский Федор Максимович
Отец ребёнка: Кислинский Максим Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1910
Причина смерти: старость