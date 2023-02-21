Лаптев Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Евгений Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1956

Отец: Лаптев Владимир Павлович

Мать: Тарлыкова-Лаптева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1981

Дочь: Лаптева Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Лаптева-Степанова Гальцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1983

Сын: Лаптев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Лаптева-Степанова Гальцева Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева-Степанова Гальцева Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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