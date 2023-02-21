Лаптев Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1956
Рождение ребёнка
12.10.1981
Дочь: Лаптева Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Лаптева-Степанова Гальцева Елена Александровна
Рождение ребёнка
02.10.1983
Сын: Лаптев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Лаптева-Степанова Гальцева Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно