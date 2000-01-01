Лаптева-Гальцева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Гальцева Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1981

Дочь: Лаптева Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Лаптев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
02.10.1983

Сын: Лаптев Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Лаптев Евгений Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Евгений Владимирович

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