Лаптева-Гальцева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1981
Дочь: Лаптева Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Лаптев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
02.10.1983
Сын: Лаптев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Лаптев Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно