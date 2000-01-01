Лаптев Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1983

Отец: Лаптев Евгений Владимирович

Мать: Лаптева-Гальцева Елена Александровна

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