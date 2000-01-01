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Лаптев Александр Евгеньевич
Лаптев Александр Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1983
Пол
Мужской
Отец
Лаптев Евгений Владимирович
1956 г.р.
Мать
Лаптева-Гальцева Елена Александровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1983
Отец:
Лаптев Евгений Владимирович
Мать:
Лаптева-Гальцева Елена Александровна
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