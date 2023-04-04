Кочубей (Потоцкая) Аниела Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Потоцкая) Аниела Кристина

Место рождения

Краков, Польша

Дата рождения

?.08.1852

Дата смерти

?.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Краков, Польша
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кочубей Николай Александрович

Отец ребёнка: Кочубей Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кочубей Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочубей Александр Васильевич

Смерть
?.10.1918