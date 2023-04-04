Кочубей Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1853
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1853
Отец: Кочубей Василий Викторович
Мать: Кочубей Елена Павловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кочубей Николай Александрович
Мать ребёнка: Кочубей Аниела Кристина
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кочубей Аниела Кристина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочубей Аниела Кристина
Смерть
1916