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Кочубей Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1853

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1853

Отец: Кочубей Василий Викторович

Мать: Кочубей Елена Павловна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кочубей Николай Александрович

Мать ребёнка: Кочубей Аниела Кристина

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кочубей Аниела Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочубей Аниела Кристина

Смерть
1916
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