Ковалевский Онуфрий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1812
Дата смерти1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1837
Рождение ребёнка
07.11.1840
Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна
Ворково, Динабургский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1842
Сын: Ковалевский Владимир
Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна
Смерть
1883