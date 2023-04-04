Ковалевский Онуфрий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Онуфрий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1812

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1840 г.р.
1842 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1837

Жена: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1840

Сын: Ковалевский Александр

Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна

Ворково, Динабургский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1842

Сын: Ковалевский Владимир

Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалевская Пелагея (Полина) Петровна

Смерть
1883