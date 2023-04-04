Ковалевский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1842
Дата смерти16.04.1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1842
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
магистр геологии
Рождение ребёнка
05.10.1878
Дочь: (Ковалевская) Софья
Мать ребёнка: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.04.1883
Причина смерти: Самоубийство