Ковалевский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1842

Дата смерти

16.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1842

Отец: Ковалевский Онуфрий Осипович

Мать: Ковалевская (Сазонова) Пелагея (Полина) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья

Работа или профессия
Неизвестно
магистр геологии
Рождение ребёнка
05.10.1878

Дочь: (Ковалевская) Софья

Мать ребёнка: Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.04.1883
Причина смерти: Самоубийство

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