Покарёв Сергей Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Покарёв Тимофей Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Покарёва Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Покарёва Агапия Николаева
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.
Мать ребёнка: Покарёва Агапия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897