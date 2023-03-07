Покарёв Сергей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокарёв Сергей Тимофеев

Покарёв Сергей Тимофеев

avatar

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покарёв Тимофей Федоров

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Покарёва Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Покарёва Агапия Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Сын: Покарёв Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Покарёва Агапия Николаева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарёва Агапия Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close