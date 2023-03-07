Покарёва Агапия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Покарёва Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Покарёв Сергей Тимофеев
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Покарёв Сергей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897