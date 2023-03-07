Покарёва Агапия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокарёва Агапия Николаева

Покарёва Агапия Николаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Покарёва Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Покарёв Сергей Тимофеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Сын: Покарёв Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Покарёв Сергей Тимофеев

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарёв Сергей Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close