Келасьев Алексей Андроников
Место рожденияСобакино , Хвалынский уезд
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Келасьев Андроник Яковлев
Мать: не указана
Собакино , Хвалынский уезд
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Татьяна Евдокимовна
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно