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Келасьев Алексей Андроников

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Место рождения

Собакино , Хвалынский уезд

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Келасьев Андроник Яковлев

Мать: не указана

Собакино , Хвалынский уезд
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Татьяна Евдокимовна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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