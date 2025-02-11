Келасьева (Ярыгина-Кизирева) Татьяна Евдокимовна
женский, родилась 08.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина Васильевна1852 г.р.
ОтецЯрыгин-Кизирев Евдоким Наумович24.07.1850 г.р.
Супруги
Келасьев Алексей Андроников05.03.1882 г.р.
Дети
Келасьев Даниил Алексеевич1901 г.р.
Толкачева (Келасьева) Татьяна Алексеевна10.01.1905 г.р.Показать еще 5
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Место
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Рождение
08.01.1880
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Келасьева) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Рождение ребёнка
1901
Сын: Келасьев Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
10.01.1905
Дочь: Толкачева (Келасьева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Рождение ребёнка
03.06.1907
Сын: Келасьев Феодор Алексiев (Фёдор Алексеевич)
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Рождение ребёнка
03.06.1907
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Рождение ребёнка
06.10.1908
Дочь: Мочалкина (Келасьева) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников
Смерть
Неизвестно