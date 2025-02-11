Келасьева (Ярыгина-Кизирева) Татьяна Евдокимовна 08.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Келасьева (Ярыгина-Кизирева) Татьяна Евдокимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.01.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина Васильевна1852 г.р.
Отец
Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович24.07.1850 г.р.
Супруги
Келасьев Алексей Андроников05.03.1882 г.р.
Дети
Келасьев Даниил Алексеевич1901 г.р.
Толкачева (Келасьева) Татьяна Алексеевна10.01.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1880

Отец: Ярыгин-Кизирев Евдоким Наумович

Мать: Екатерина Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Келасьева) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1901

Сын: Келасьев Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Келасьев Алексей Андроников

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.01.1905

Дочь: Толкачева (Келасьева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.06.1907

Сын: Келасьев Феодор Алексiев (Фёдор Алексеевич)

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
03.06.1907

Сын: Келасьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
06.10.1908

Дочь: Мочалкина (Келасьева) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1910

Сын: Келасьев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Келасьев Алексей Андроников

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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