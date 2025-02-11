Келасьев Андроник Яковлев
мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 31.07.1916, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнисья Алексеева1824 г.р.
ОтецЯков Трофимов1829 г.р.
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Дети
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Отец: Яков Трофимов
Мать: Анисья Алексеева
Дочь: Гришина (Келасьева) Матрена Андриановна
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Евфим Андрианович
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Алексей Андроников
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Никита Андроников
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Сергей Андрианович
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Степан Андрианович
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Дочь: Офтаева (Келасьева) Екатерина Андриановна
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева
Сын: Келасьев Гавриил Андрианович
Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева