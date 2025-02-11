Келасьев Андроник Яковлев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Келасьев Андроник Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 31.07.1916, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анисья Алексеева1824 г.р.
Отец
Яков Трофимов1829 г.р.
Супруги
Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева1855 г.р.
Дети
Келасьев Алексей Андроников05.03.1882 г.р.
Келасьев Никита Андроников26.05.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Яков Трофимов

Мать: Анисья Алексеева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина (Келасьева) Матрена Андриановна

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Келасьев Евфим Андрианович

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Келасьев Алексей Андроников

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Келасьев Никита Андроников

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1887

Сын: Келасьев Сергей Андрианович

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Келасьев Степан Андрианович

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
07.08.1887

Дочь: Офтаева (Келасьева) Екатерина Андриановна

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1892

Сын: Келасьев Гавриил Андрианович

Мать ребёнка: Келасьева (Нестерова) Дарья Николаева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
31.07.1916
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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