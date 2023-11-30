Руднева (Павлова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Павлова) Мария Кузьминична

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893

Отец: Павлов Кузьма Васильевич

Мать: Павлова Ксения Кирилловна

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
12.07.1893
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:государственный крестьянин с. Алисово Николай Кириллов Назаров, жена государственного крестьянина михаила Доримендотова Павлова Мария Герасимова | Димитриевская церковь
Восприемник
05.08.1914
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Василий деревни Кирьяновой Камевской(нет было такой-?) волости Калужского уезда Калужской губернии крестьянин Иван Терентиев Лебединцев и законная жена его Анна Димитриева | Димитриевская церковь
Восприемник
21.12.1914
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Петр Прихода Верхне-Алленского верха деревни Буниной состоящий на военной службе ратник ополченец 1-го разряда Роман Платонов Свинцов и законная жена его Александра Космина | Димитриевская церковь
Бракосочетание
После 25.?.1914

Муж: Руднев ?

Восприемник
25.12.1914
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
восприемник при рождении дочери Анастасии брата Димитрия Кузьмина Павлова | Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Федор

Отец ребёнка: Руднев ?

Смерть
Неизвестно
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