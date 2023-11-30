Руднева (Павлова) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения11.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1893
Крещение
12.07.1893
Godparents:государственный крестьянин с. Алисово Николай Кириллов Назаров, жена государственного крестьянина михаила Доримендотова Павлова Мария Герасимова | Димитриевская церковь
Восприемник
05.08.1914
Василий деревни Кирьяновой Камевской(нет было такой-?) волости Калужского уезда Калужской губернии крестьянин Иван Терентиев Лебединцев и законная жена его Анна Димитриева | Димитриевская церковь
Восприемник
21.12.1914
Петр Прихода Верхне-Алленского верха деревни Буниной состоящий на военной службе ратник ополченец 1-го разряда Роман Платонов Свинцов и законная жена его Александра Космина | Димитриевская церковь
Бракосочетание
После 25.?.1914
Муж: Руднев ?
Восприемник
25.12.1914
восприемник при рождении дочери Анастасии брата Димитрия Кузьмина Павлова | Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Федор
Отец ребёнка: Руднев ?
Смерть
Неизвестно