Руднев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руднев ?

Мать: Руднева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Егор Федорович

Мать ребёнка: Руднева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руднев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Руднева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руднева Нина

Смерть
Неизвестно
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