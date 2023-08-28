Руднев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руднев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руднева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руднев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Руднева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руднева Нина
Смерть
Неизвестно