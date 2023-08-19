Павлова (Саввина) Ксения Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Саввина) Ксения Кирилловна

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1860

Дата смерти

10.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Саввин Кирилл Петров

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1879

Муж: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Карлова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.1885

Сын: Павлов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1891

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Руднева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1896

Сын: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.01.1899

Сын: Павлов (pavlov) Григорий Кузьмич (Grigoriy Kuzmich)

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
10.03.1914
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
Неизвестно
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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