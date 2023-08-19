Павлова (Саввина) Ксения Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти10.03.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Саввин Кирилл Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1879
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Карлова Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1885
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1891
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: Руднева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1896
Сын: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1899
Сын: Павлов (pavlov) Григорий Кузьмич (Grigoriy Kuzmich)
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Павлов Кузьма Васильевич
Смерть
10.03.1914
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
Неизвестно