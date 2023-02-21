Кузьмина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Анастасия

Кузьмина Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Сидоренко Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сидорова Валентина Спиридоновна

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Спиридонова?

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Донецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Владимир Спиридонович

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Евгений Спиридонович

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Леонид Спиридонович

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Спиридонович

Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close