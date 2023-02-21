Кузьмина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Сидоренко Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Орловская область Тельчинский район село Спасское
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сидорова Валентина Спиридоновна
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Спиридонова?
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Донецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Владимир Спиридонович
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Евгений Спиридонович
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Леонид Спиридонович
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Виктор Спиридонович
Отец ребёнка: Кузьмин Спиридон Антонович
Смерть
Неизвестно