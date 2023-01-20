Сидоренко (Кузьмин) Ольга Спиридоновна
Место рожденияОрловская область Тельчинский район село Спасское
Дата рождения05.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926
Отец: Кузьмин Спиридон Антонович
Мать: Кузьмина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор
Рождение ребёнка
16.03.1951
Сын: Сидоренко Александр
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор
Смерть
Неизвестно