Сидоренко (Кузьмин) Ольга Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Кузьмин) Ольга Спиридоновна

Место рождения

Орловская область Тельчинский район село Спасское

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: Кузьмин Спиридон Антонович

Мать: Кузьмина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Виктор

Рождение ребёнка
16.03.1951

Сын: Сидоренко Александр

Отец ребёнка: Сидоренко Виктор

Смерть
Неизвестно

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