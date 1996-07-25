Гурвич Александр Рубинович
Место рожденияХарбин, Китай
Дата рождения30.10.1909
Дата смерти25.07.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1909
Харбин, Китай
Иммиграция
06.09.1927
USA
Откуда: Китай, Харбин Отплыл из Кобе, Япония на корабле "Taiyo Maru", порт назначения - Сан-Франциско. Первое время жил у Юлии с мужем, в Alameda, CA
Рождение ребёнка
10.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gurvich Louise Rosalie
Место жительства
Неизвестно
Walnut Creek, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Gurvich Louise Rosalie
Смерть
25.07.1996
Walnut Creek, USA