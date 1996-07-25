Гурвич Александр Рубинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурвич Александр Рубинович

Гурвич Александр Рубинович

avatar

Место рождения

Харбин, Китай

Дата рождения

30.10.1909

Дата смерти

25.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1909

Отец: Гурвич Рубин Кальманович

Мать: Фаркенс Анастасия Менашевна

Харбин, Китай
Иммиграция
06.09.1927
USA
Откуда: Китай, Харбин Отплыл из Кобе, Япония на корабле "Taiyo Maru", порт назначения - Сан-Франциско. Первое время жил у Юлии с мужем, в Alameda, CA
Рождение ребёнка
10.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gurvich Louise Rosalie

Место жительства
Неизвестно
Walnut Creek, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gurvich Louise Rosalie

Смерть
25.07.1996
Walnut Creek, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close