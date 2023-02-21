Gurvich (Chun) Louise Rosalie
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1913
Дата смерти01.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913
Отец: Chun John Emil
Мать: Chun Katharina Maria
Рождение ребёнка
10.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурвич Александр Рубинович
Место жительства
Неизвестно
Walnut Creek, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1987
Walnut Creek, USA