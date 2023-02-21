Gurvich (Chun) Louise Rosalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurvich (Chun) Louise Rosalie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1913

Дата смерти

01.12.1987

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913

Отец: Chun John Emil

Мать: Chun Katharina Maria

Рождение ребёнка
10.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурвич Александр Рубинович

Место жительства
Неизвестно
Walnut Creek, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурвич Александр Рубинович

Смерть
01.12.1987
Walnut Creek, USA
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