Гурвич Рубин Кальманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Гурвич Александр Рубинович
Мать ребёнка: Фаркенс Анастасия Менашевна
Харбин, Китай
Бракосочетание
1909
Харбин, Китай
Рождение ребёнка
03.07.1913
Дочь: Гурвич Минна Рубиновна
Мать ребёнка: Фаркенс Анастасия Менашевна
Развод
26.01.1928
Харбин, Китай
Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Место жительства
Неизвестно
Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно