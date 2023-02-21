Гурвич Рубин Кальманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурвич Рубин Кальманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Гурвич Александр Рубинович

Мать ребёнка: Фаркенс Анастасия Менашевна

Харбин, Китай
Бракосочетание
1909

Жена: Фаркенс Анастасия Менашевна

Харбин, Китай
Рождение ребёнка
03.07.1913

Дочь: Гурвич Минна Рубиновна

Мать ребёнка: Фаркенс Анастасия Менашевна

Развод
26.01.1928

Жена: Фаркенс Анастасия Менашевна

Харбин, Китай
Работа или профессия
Неизвестно
Провизор
Место жительства
Неизвестно
Харбин, Китай
Смерть
Неизвестно
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