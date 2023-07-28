Авраамов (Никифоров) Иоанн (Иван) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов (Никифоров) Иоанн (Иван) Иосифович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.08.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1849 ст.

Отец: Авраамов Иосиф Никифорович

Мать: Авраамова Пелагея Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1869 ст.

Жена: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1869 ст.

Сын: Авраамов-Никифоровлина Николай Иванович

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1870 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1872 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1874 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1875 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров Платон Иванович

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1877 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1880 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1885 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин Петр Иванович

Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно