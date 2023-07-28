Авраамов (Никифоров) Иоанн (Иван) Иосифович
Место рождения
Дата рождения19.08.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Авраамов-Никифоровлина Николай Иванович
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Авраамов-Никифоров Платон Иванович
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Сын: Авраамов-Никифоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Сын: Авраамов-Никифоров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Авраамова-Никифорова Акилина Ивановна