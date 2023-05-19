Авраамова-Никифорова (Иосифова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1874 ст.
Отец: Авраамов Иоанн (Иван) Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1894 ст.
Сын: Деомидов Феодор Симеонович
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Сын: Деомидов Василий Симеонович
Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович
Смерть
Неизвестно