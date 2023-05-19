Авраамова-Никифорова (Иосифова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Никифорова (Иосифова) Мария Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.06.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1874 ст.

Отец: Авраамов Иоанн (Иван) Иосифович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.05.1892 ст.

Муж: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.

Сын: Деомидов Петр Симеонович

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1894 ст.

Сын: Деомидов Феодор Симеонович

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Сын: Деомидов Василий Симеонович

Отец ребёнка: Деомидов Симеон Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно