Авраамов-Никифоров (Иосифов) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов-Никифоров (Иосифов) Василий Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1877 ст.

Отец: Авраамов (Никифоров) Иоанн (Иван) Иосифович

Мать: Авраамова-Никифорова (Иванова) Акилина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.05.1901 ст.

Жена: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1903 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Иоанн (Иван) Васильевич

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1905 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Феодор Васильевич

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1910 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1912 ст.

Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1914 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1918 ст.

Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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