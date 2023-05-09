Авраамов-Никифоров (Иосифов) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Авраамов (Никифоров) Иоанн (Иван) Иосифович
Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Иоанн (Иван) Васильевич
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Феодор Васильевич
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Сын: Авраамов-Никифоров-Никишин (Иванов) Николай Васильевич
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна
Дочь: Авраамова-Никифорова-Никишина (Иванова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Алипова) Евфросиния Ивановна