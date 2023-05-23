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Углов Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

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Дети

Между 1927 и 1928 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Углов Григорий Гаврилович

Мать: Углова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Дочь: Федосеева Виктория

Мать ребёнка: Углова Анастасия

Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Косенкова Валентина

Мать ребёнка: Углова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углова Анастасия