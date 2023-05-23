Углов Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Дочь: Федосеева Виктория
Мать ребёнка: Углова Анастасия
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Косенкова Валентина
Мать ребёнка: Углова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Углова Анастасия