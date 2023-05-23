Углова (Конопелько) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углова (Конопелько) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Дочь: Федосеева Виктория

Отец ребёнка: Углов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Косенкова Валентина

Отец ребёнка: Углов Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углов Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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