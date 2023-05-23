Углова (Конопелько) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Дочь: Федосеева Виктория
Отец ребёнка: Углов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Косенкова Валентина
Отец ребёнка: Углов Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно