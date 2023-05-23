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Углов Григорий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Углов Гаврила Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Углов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Янькова Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Углов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1904

Сын: Углов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Kirensk, Kirensky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Суксов Татьяна

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Угловa Людмила

Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углова Анастасия Николаевна

Смерть
1927
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