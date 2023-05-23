Углов Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1927
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Углов Гаврила Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Янькова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1904
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Kirensk, Kirensky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Суксов Татьяна
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Угловa Людмила
Мать ребёнка: Углова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927