Емельянова Пелагея Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Северов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Тимофеева Муза Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Нина? Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Лариса? Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович
Смерть
Неизвестно