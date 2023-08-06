Емельянова Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Пелагея Константиновна

Емельянова Пелагея Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Северов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Тимофеева Муза Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Нина? Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Лариса? Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно