Емельянов Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Емельянов Федор Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1926

Сын: Северов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Тимофеева Муза Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна

Смерть
20.11.1937
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