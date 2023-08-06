Емельянов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Емельянов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
07.09.1926
Сын: Северов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна
Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Тимофеева Муза Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Константиновна
Смерть
20.11.1937