Паникова (Паникова) Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти14.02.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Белоносова Домна Иванова
Отец ребёнка: Паников Иван Евтихиев
Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Паников Иван Евтихиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1808
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область