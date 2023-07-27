Паникова (Паникова) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паникова (Паникова) Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

14.02.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Белоносова Домна Иванова

Отец ребёнка: Паников Иван Евтихиев

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Паников Алексей Иванов

Отец ребёнка: Паников Иван Евтихиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паников Иван Евтихиев

Смерть
14.02.1808
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область