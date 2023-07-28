Белоносова (Паникова) Домна Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти30.04.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
19.09.1803
Рождение ребёнка
21.11.1804
Сын: Белоносов Меркурий Иванов
Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин
Рождение ребёнка
23.11.1805
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин
Рождение ребёнка
23.01.1807
Сын: Белоносов Григорий Иванов
Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин
Смерть
30.04.1807