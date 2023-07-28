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Белоносова (Паникова) Домна Иванова

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Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

30.04.1807

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Паников Иван Евтихиев

Мать: Паникова Параскева Васильева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
19.09.1803

Муж: Белоносов Иван Никитин

Рождение ребёнка
21.11.1804

Сын: Белоносов Меркурий Иванов

Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1805

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1807

Сын: Белоносов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Белоносов Иван Никитин

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
30.04.1807
Белоносова, Талицкий, Свердловская область