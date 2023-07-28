Паников Иван Евтихиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти29.03.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Паников Евтихий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Белоносова Домна Иванова
Мать ребёнка: Паникова Параскева Васильева
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Паникова Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1807