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Паников Иван Евтихиев

Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

29.03.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Паников Евтихий

Мать: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Белоносова Домна Иванова

Мать ребёнка: Паникова Параскева Васильева

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Паников Алексей Иванов

Мать ребёнка: Паникова Параскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паникова Параскева Васильева

Смерть
29.03.1807
Белоносова, Талицкий, Свердловская область