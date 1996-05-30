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Бачурин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Нижнее большое Липецкая обл.

Дата рождения

26.07.1930

Дата смерти

30.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930

Отец: Бачурин Дмитрий

Мать: Бачурина Мария

Нижнее большое Липецкая обл.
Рождение ребёнка
09.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бачурина Анна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачурина Анна

Смерть
30.05.1996
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
хованское