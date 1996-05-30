Бачурин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНижнее большое Липецкая обл.
Дата рождения26.07.1930
Дата смерти30.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930
Отец: Бачурин Дмитрий
Мать: Бачурина Мария
Нижнее большое Липецкая обл.
Рождение ребёнка
09.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бачурина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бачурина Анна
Смерть
30.05.1996
Похороны
Неизвестно
хованское