Феодосья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 27.09.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1865
Поручители по жениху: Иосиф, Леонтий и Илья По невесте: Кузнецов, Захаров, Ерофеев?
Рождение ребёнка
19.07.1866
Сын: Кузнецов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1867
Дочь: Гликерья Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1869
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.1873
Сын: Лукьянов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич
Восприемник
27.09.1873
Вера Ивановна Климушкина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.09.1873