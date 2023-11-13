Феодосья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 27.09.1873

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1865

Муж: Кузнецов Андрей Андреевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Иосиф, Леонтий и Илья По невесте: Кузнецов, Захаров, Ерофеев?
Рождение ребёнка
19.07.1866

Сын: Кузнецов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1867

Дочь: Гликерья Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1869

Сын: Лукьянов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Лукьянов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
27.09.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Вера Ивановна Климушкина
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.09.1873
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