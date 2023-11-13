Башкирова (Лукьянова) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Лукьянова) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Лукьянов Андрей Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1893

Муж: Башкиров Максим Семёнович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1897

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
08.05.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Иванович Калинин
Рождение ребёнка
15.07.1899

Сын: Башкиров Сергей Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Башкиров Илья Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Башкиров Пётр Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
11.06.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Андреевич Максимов
Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Башкиров Иван Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1909

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
15.07.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Сергей Андреевич Максимов
Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Башкиров Василий Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Башкиров Андрей Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Башкиров Борис Максимович

Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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