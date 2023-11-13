Башкирова (Лукьянова) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Лукьянов Андрей Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1893
Рождение ребёнка
12.12.1897
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Восприемник
08.05.1898
Василий Иванович Калинин
Рождение ребёнка
15.07.1899
Сын: Башкиров Сергей Максимович
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1902
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
20.06.1904
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Восприемник
11.06.1905
Иван Андреевич Максимов
Рождение ребёнка
25.01.1907
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Восприемник
15.07.1909
Сергей Андреевич Максимов
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Башкиров Василий Максимович
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Башкиров Андрей Максимович
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Башкиров Борис Максимович
Отец ребёнка: Башкиров Максим Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920