Лемаев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемаев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952

Отец: Лемаев Николай Григорьевич

Мать: Лемаева Наталья

Рождение ребёнка
17.09.1974

Сын: Лемаев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Варакина Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1980

Сын: Лемаев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Варакина Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варакина Любовь Васильевна

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