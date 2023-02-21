Лемаев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1952
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Отец: Лемаев Николай Григорьевич
Мать: Лемаева Наталья
Рождение ребёнка
17.09.1974
Сын: Лемаев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Варакина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1980
Сын: Лемаев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Варакина Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно