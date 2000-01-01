Варакина Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1954
Отец: не указан
Мать: Варакина Анна
Рождение ребёнка
17.09.1974
Сын: Лемаев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Лемаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1980
Сын: Лемаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лемаев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно