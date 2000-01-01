Варакина Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варакина Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1954

Отец: не указан

Мать: Варакина Анна

Рождение ребёнка
17.09.1974

Сын: Лемаев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лемаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1980

Сын: Лемаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лемаев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемаев Александр Николаевич

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