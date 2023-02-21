Лемаева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемаева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Лемаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемаева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лемаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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