Лемаева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Лемаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемаева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лемаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лемаев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно