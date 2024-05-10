Делле Валерий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1879 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19 Опись 124 Дело 1363 - Метрическая книга ... при гимназии Человеколюбивого общества (л. 152-191) за 1879 год, л.160об-1... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 14. Опись 3. Дело 36824. Делле Валерий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1879 ст.
Церковь Константина и Елены, Гимназия Императорского Человеколюбивого общества, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Таинство крещения совершил прот. Иоанн Никитич Полисадов с диаконом Димитрием Дубравицким
Образование
С ?.08.1899 по ?.02.1906
Образовательное учреждение: Императорский университет С-Петербурга | Специальность: Юридический факультет | Уровень образования: Восемь полугодий | Прослушаны курсы: История Римского права, Догма Римс... Показать все
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Церковь св. великомученицы Екатерины в Екатерингофе, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Свидетелями по женихе были: студент Санкт-Петербургского Императорского университета Александр Алексеевич Кирсанов и студент Санкт-Петербургского Императорского университета Борис Аполлонович Звездоче... Показать все
Смерть
Неизвестно