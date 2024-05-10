Делле (Васильева) Елена Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Церковь св. великомученицы Екатерины в Екатерингофе, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Свидетелями по женихе были: студент Санкт-Петербургского Императорского университета Александр Алексеевич Кирсанов и студент Санкт-Петербургского Императорского университета Борис Аполлонович Звездоче... Показать все
Смерть
Неизвестно