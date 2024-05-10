Делле (Васильева) Елена Меркурьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Делле (Васильева) Елена Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Муж: Делле Валерий Яковлевич

Церковь св. великомученицы Екатерины в Екатерингофе, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Свидетелями по женихе были: студент Санкт-Петербургского Императорского университета Александр Алексеевич Кирсанов и студент Санкт-Петербургского Императорского университета Борис Аполлонович Звездоче... Показать все
Смерть
Неизвестно

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