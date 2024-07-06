Уксусникова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уксусникова) Серафима
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уксусников Михаил
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Уксусников Александр
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
01.11.1855
Сын: Уксусников Сергей
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пояркова (Уксусникова) Евдокия
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Уксусникова) Елена
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
03.03.1862
Сын: Уксусников Василий
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Уксусников Петр
Отец ребёнка: Уксусников Кондратий
Смерть
Неизвестно