Уксусникова Екатерина 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уксусникова) Серафима

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уксусников Михаил

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Уксусников Александр

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
01.11.1855

Сын: Уксусников Сергей

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пояркова (Уксусникова) Евдокия

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Уксусникова) Елена

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
03.03.1862

Сын: Уксусников Василий

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Рождение ребёнка
1863

Сын: Уксусников Петр

Отец ребёнка: Уксусников Кондратий

Смерть
Неизвестно

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