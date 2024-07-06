Пояркова (Уксусникова) Евдокия 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пояркова (Уксусникова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Уксусников Кондратий

Мать: Уксусникова Екатерина

Бракосочетание
28.04.1875

Муж: Поярков Василий

Рождение ребёнка
21.04.1879

Сын: Поярков Николай

Отец ребёнка: Поярков Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1882

Дочь: (Пояркова) Мария

Отец ребёнка: Поярков Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1889

Дочь: (Пояркова) Лидия

Отец ребёнка: Поярков Василий

Рождение ребёнка
25.02.1889

Дочь: (Пояркова) Елена

Отец ребёнка: Поярков Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Сын: Поярков Александр

Отец ребёнка: Поярков Василий

Смерть
Неизвестно

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