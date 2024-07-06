Пояркова (Уксусникова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Уксусников Кондратий
Мать: Уксусникова Екатерина
Бракосочетание
28.04.1875
Муж: Поярков Василий
Рождение ребёнка
21.04.1879
Сын: Поярков Николай
Отец ребёнка: Поярков Василий
Рождение ребёнка
13.07.1882
Дочь: (Пояркова) Мария
Отец ребёнка: Поярков Василий
Рождение ребёнка
25.02.1889
Дочь: (Пояркова) Лидия
Отец ребёнка: Поярков Василий
Рождение ребёнка
25.02.1889
Дочь: (Пояркова) Елена
Отец ребёнка: Поярков Василий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Поярков Александр
Отец ребёнка: Поярков Василий
Смерть
Неизвестно