Уксусников Петр 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 1908

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Уксусников Кондратий

Мать: Уксусникова Екатерина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Уксусникова) Зинаида

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Уксусников Алексей

Мать ребёнка: Анастасия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Уксусников Михаил

Мать ребёнка: Анастасия

Смерть
До 1908

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