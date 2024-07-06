Уксусников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиДо 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Уксусников Кондратий
Мать: Уксусникова Екатерина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Уксусникова) Зинаида
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Уксусников Алексей
Мать ребёнка: Анастасия
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Уксусников Михаил
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
До 1908