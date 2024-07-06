Анастасия 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Уксусникова) Зинаида

Отец ребёнка: Уксусников Петр

Рождение ребёнка
17.03.1900

Сын: Уксусников Алексей

Отец ребёнка: Уксусников Петр

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Уксусников Михаил

Отец ребёнка: Уксусников Петр

Смерть
Неизвестно

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