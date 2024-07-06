Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Уксусникова) Зинаида
Отец ребёнка: Уксусников Петр
Рождение ребёнка
17.03.1900
Сын: Уксусников Алексей
Отец ребёнка: Уксусников Петр
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903
Сын: Уксусников Михаил
Отец ребёнка: Уксусников Петр
Смерть
Неизвестно