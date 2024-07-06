Уксусников Сергей 01.11.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Сергей

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1855

Дата смерти

26.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1855

Отец: Уксусников Кондратий

Мать: Уксусникова Екатерина

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уксусникова Ольга

Рождение ребёнка
08.11.1881

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Уксусников Павел

Мать ребёнка: Уксусникова Ольга

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Уксусникова Ольга

Смерть
26.09.1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Архангельское кладбище

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