Уксусников Сергей
Место рождения
Дата рождения01.11.1855
Дата смерти26.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1855
Отец: Уксусников Кондратий
Мать: Уксусникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уксусникова Ольга
Рождение ребёнка
1886
Сын: Уксусников Павел
Мать ребёнка: Уксусникова Ольга
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Уксусникова Ольга
Смерть
26.09.1908
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Архангельское кладбище