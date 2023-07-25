Бокова (Ватолина) Марфа Парфеноновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Ватолина) Марфа Парфеноновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Боков Парфен Тимофеевич

Мать: Ефимия Фоминична

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ватолина Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ватолин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
19.11.1902

Дочь: Ватолина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ватолин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ватолин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Глафира Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ватолина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ватолин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ватолина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолин Алексей Федорович

Смерть
1941