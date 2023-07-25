Бокова (Ватолина) Марфа Парфеноновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Боков Парфен Тимофеевич
Мать: Ефимия Фоминична
Дочь: Ватолина Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Сын: Ватолин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Ватолина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Сын: Ватолин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Ватолина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Сын: Ватолин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович
Дочь: Ватолина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Ватолин Алексей Федорович