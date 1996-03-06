Ватолина (Мухина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1902
Дата смерти06.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902
Рождение ребёнка
03.02.1926
Дочь: Мухина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1927
Дочь: Мухина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович
Рождение ребёнка
28.03.1929
Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович
Рождение ребёнка
05.07.1936
Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович
Криулино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1996