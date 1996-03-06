Ватолина (Мухина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватолина (Мухина) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1902

Дата смерти

06.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1902

Отец: Ватолин Алексей Федорович

Мать: Бокова Марфа Парфеноновна

Рождение ребёнка
03.02.1926

Дочь: Мухина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович

Рождение ребёнка
24.12.1927

Дочь: Мухина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Мухин Евгений Павлович

Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1936

Сын: Мухин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Мухин Павел Федорович

Криулино, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Павел Федорович

Смерть
06.03.1996