Бусел Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Васса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1877

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Бусел Емельян Яковлевич

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1880

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Бусел Емельян Яковлевич

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Емельян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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