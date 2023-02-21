Бусел Васса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1877
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Бусел Емельян Яковлевич
Рождение ребёнка
30.11.1880
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Бусел Емельян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно